Собянин сообщил о 99,9% эффективности работы ПВО вокруг Москвы

20 июня Минобороны сообщило, что с 20:00 19 июня до 7:00 20 июня системы ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над российскими регионами. В Орловской области ликвидировано 22 дрона. В Курской области российские военные перехватили 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской уничтожено пять БПЛА. По три воздушных цели поражено в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Один беспилотник ликвидирован в Московском регионе.