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Собянин сообщил о 99,9% эффективности работы ПВО вокруг Москвы

Ведомости

Эффективность работы систем противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Москвы, исходя из количества запусков и сбитых беспилотников, составляет 99,9%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК.

«В мире никто ничего подобного не достигал», – подчеркнул он.

По словам мэра, есть международный норматив, что если средства ПВО сбивают 80% целей, то это «высший класс». Собянин указал, что за последние месяцы на Москву были запущены тысячи дронов. При этом долетели и упали на столицу буквально считанные единицы. Серьезных разрушений не произошло.

20 июня Минобороны сообщило, что с 20:00 19 июня до 7:00 20 июня системы ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над российскими регионами. В Орловской области ликвидировано 22 дрона. В Курской области российские военные перехватили 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской уничтожено пять БПЛА. По три воздушных цели поражено в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Один беспилотник ликвидирован в Московском регионе.

Собянин утром писал в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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