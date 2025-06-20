Собянин сообщил о 99,9% эффективности работы ПВО вокруг Москвы
«В мире никто ничего подобного не достигал», – подчеркнул он.
По словам мэра, есть международный норматив, что если средства ПВО сбивают 80% целей, то это «высший класс». Собянин указал, что за последние месяцы на Москву были запущены тысячи дронов. При этом долетели и упали на столицу буквально считанные единицы. Серьезных разрушений не произошло.
20 июня Минобороны сообщило, что с 20:00 19 июня до 7:00 20 июня системы ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над российскими регионами. В Орловской области ликвидировано 22 дрона. В Курской области российские военные перехватили 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской уничтожено пять БПЛА. По три воздушных цели поражено в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Один беспилотник ликвидирован в Московском регионе.
Собянин утром писал в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты.