Сбит еще один летевший на Москву БПЛА

С 20:00 19 июня до 7:00 20 июня системы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник на территории России. Больше всего БПЛА было ликвидировано в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные перехватили и нейтрализовали 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской было уничтожено пять БПЛА. По три воздушных цели было поражено в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Один беспилотник ликвидировали в Московском регионе.