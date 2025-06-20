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Сбит еще один летевший на Москву БПЛА

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Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

20 июня в 6:55 он уже писал об отражении летевшей к Москве воздушной цели. Тогда он уточнял, что на местах падения обломков БПЛА работают специалисты.

С 20:00 19 июня до 7:00 20 июня системы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник на территории России. Больше всего БПЛА было ликвидировано в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные перехватили и нейтрализовали 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской было уничтожено пять БПЛА. По три воздушных цели было поражено в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Один беспилотник ликвидировали в Московском регионе.

19 июня Минобороны РФ сообщало, что за полчаса в Курской области российские военные перехватили 12 дронов. В тот же день оперативный штаб два раза объявлял ракетную опасность в области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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