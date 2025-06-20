Сбит еще один летевший на Москву БПЛА
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
20 июня в 6:55 он уже писал об отражении летевшей к Москве воздушной цели. Тогда он уточнял, что на местах падения обломков БПЛА работают специалисты.
С 20:00 19 июня до 7:00 20 июня системы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник на территории России. Больше всего БПЛА было ликвидировано в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные перехватили и нейтрализовали 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской было уничтожено пять БПЛА. По три воздушных цели было поражено в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Один беспилотник ликвидировали в Московском регионе.
19 июня Минобороны РФ сообщало, что за полчаса в Курской области российские военные перехватили 12 дронов. В тот же день оперативный штаб два раза объявлял ракетную опасность в области.