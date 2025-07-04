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Путин обсудил с членами Совбеза противодействие наркоугрозе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле.

На встрече обсуждалось противодействие наркоугрозе.

«Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности – это борьба с незаконным оборотом наркотиков. У нас принята и действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030 г.», – сказал Путин.

В совещании приняли участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, а также председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

10 июня Путин провел большое заседание Совета безопасности по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. Тогда Путин назвал значимой тему защиты ценностей – по его словам, она напрямую связана с укреплением национальных интересов и суверенитета РФ.

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