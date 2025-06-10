Путин начал большое заседание Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин начал большое заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает Кремль.
В начале встречи Путин назвал единство и приверженность правде одними из главных ценностей России. Значимой он назвал тему защиты традиционных духовно-нравственных ценностей – по его словам, она напрямую связана с укреплением национальных интересов и суверенитета РФ.
На встрече ожидаются доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра иностранных дел Сергея Лаврова, директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.
Планируется выступление помощника президента Владимира Мединского, а также губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил днем 10 июня, что после заседания секретарь Совбеза Сергей Шойгу расскажет прессе о мероприятии.
На прошлой закрытой встрече 30 мая Путин обсудил с членами Совбеза вопросы здравоохранения. Как отметил тогда глава государства, к теме совещания также относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами.