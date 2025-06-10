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Путин начал большое заседание Совета безопасности России

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Президент России Владимир Путин начал большое заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает Кремль.

В начале встречи Путин назвал единство и приверженность правде одними из главных ценностей России. Значимой он назвал тему защиты традиционных духовно-нравственных ценностей – по его словам, она напрямую связана с укреплением национальных интересов и суверенитета РФ.

На встрече ожидаются доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра иностранных дел Сергея Лаврова, директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.

Планируется выступление помощника президента Владимира Мединского, а также губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил днем 10 июня, что после заседания секретарь Совбеза Сергей Шойгу расскажет прессе о мероприятии.

На прошлой закрытой встрече 30 мая Путин обсудил с членами Совбеза вопросы здравоохранения. Как отметил тогда глава государства, к теме совещания также относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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