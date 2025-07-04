Возвращенные российские военные прибыли в Россию

Обмен состоялся в рамках договоренностей России и Украины, достигнутых на переговорах 2 июня. Тогда стороны договорились об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва согласилась передать Киеву более 6000 тел погибших солдат и офицеров.