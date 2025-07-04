Возвращенные российские военные прибыли в Россию
Самолет с возвращенными из украинского плена российскими военными приземлился в Московской области. Об этом пишет «РИА Новости».
Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
До этого они находились на территории Белоруссии. Туда их доставили после проведенного обмена с украинской стороной. Число возвращенных Москве и переданных Киеву военных не раскрывалось.
Обмен состоялся в рамках договоренностей России и Украины, достигнутых на переговорах 2 июня. Тогда стороны договорились об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва согласилась передать Киеву более 6000 тел погибших солдат и офицеров.