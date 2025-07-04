России из плена передана еще одна группа военнослужащих

России из плена передана еще одна группа военнослужащихУкраине передали солдат ВСУ
России передана еще одна группа военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ из украинского плена, Киеву передана группа пленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявили в Минобороны РФ.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Точное число возвращенных военных не раскрывается, как не уточняется и число переданных украинских солдат.
Обмен состоялся в рамках договоренностей России и Украины, достигнутых на втором раунде переговоров в Стамбуле. Прошлый обмен состоялся 26 июня, тогда точное число переданных военных также не раскрывалось.
Российско-украинские переговоры стартовали впервые за три года в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва согласилась передать Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров.
Сейчас стороны готовятся к третьему раунду переговоров, его дата пока не определена. Ожидается, что на встрече Москва и Киев обсудят проекты меморандумов. Российский меморандум включает в себя три раздела: основные параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов и сроки их осуществления.
Документ предлагает два варианта прекращения огня. В первом случае Украина выводит свои войска из присоединенных к РФ регионов в их административных границах. Во втором – запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и начало демобилизации, отказ от поставок военной помощи Киеву, а также исключение военного присутствия третьих стран на Украине.