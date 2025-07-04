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России из плена передана еще одна группа военнослужащих

Украине передали солдат ВСУ
Максим Цуланов
Алексей Никольский / РИА Новости
Алексей Никольский / РИА Новости

России передана еще одна группа военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ из украинского плена, Киеву передана группа пленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявили в Минобороны РФ.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Точное число возвращенных военных не раскрывается, как не уточняется и число переданных украинских солдат.

Обмен состоялся в рамках договоренностей России и Украины, достигнутых на втором раунде переговоров в Стамбуле. Прошлый обмен состоялся 26 июня, тогда точное число переданных военных также не раскрывалось.

Российско-украинские переговоры стартовали впервые за три года в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва согласилась передать Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров.

Сейчас стороны готовятся к третьему раунду переговоров, его дата пока не определена. Ожидается, что на встрече Москва и Киев обсудят проекты меморандумов. Российский меморандум включает в себя три раздела: основные параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов и сроки их осуществления.

Документ предлагает два варианта прекращения огня. В первом случае Украина выводит свои войска из присоединенных к РФ регионов в их административных границах. Во втором – запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и начало демобилизации, отказ от поставок военной помощи Киеву, а также исключение военного присутствия третьих стран на Украине.

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