Россия и Украина провели новый обмен пленными

14 июня «РИА Новости» сообщало, что между Украиной и Россией начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Минобороны РФ в тот же день подтвердило, что Россия вернула группу военнослужащих с территории Украины, взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что республика вернула военных, находившихся в плену с 2022 г.