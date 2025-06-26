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Россия и Украина провели новый обмен пленными

Он был реализован на паритетной основе
Ведомости

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров двух стран в Стамбуле 2 июня.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что обмен был паритетным. Работа продолжается, добавил он.

Позже в Telegram-канале Минобороны РФ подтвердили факт обмена пленными. По данным ведомства, российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также подтвердил, что на Украину прибыли военнослужащие ВСУ. По его словам, некоторые из них находились в плену с 2022 г.

14 июня «РИА Новости» сообщало, что между Украиной и Россией начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Минобороны РФ в тот же день подтвердило, что Россия вернула группу военнослужащих с территории Украины, взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что республика вернула военных, находившихся в плену с 2022 г.

Первый этап масштабного обмена состоялся 9 июня. Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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