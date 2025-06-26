Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия и Украина провели новый обмен пленнымиОн был реализован на паритетной основе
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров двух стран в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что обмен был паритетным. Работа продолжается, добавил он.
Позже в Telegram-канале Минобороны РФ подтвердили факт обмена пленными. По данным ведомства, российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также подтвердил, что на Украину прибыли военнослужащие ВСУ. По его словам, некоторые из них находились в плену с 2022 г.
14 июня «РИА Новости» сообщало, что между Украиной и Россией начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Минобороны РФ в тот же день подтвердило, что Россия вернула группу военнослужащих с территории Украины, взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что республика вернула военных, находившихся в плену с 2022 г.
Первый этап масштабного обмена состоялся 9 июня. Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.