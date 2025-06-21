Мединский: Россия выполняет договоренности по передаче тел погибших солдат ВСУ

«Сотрудники [рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа] Геббельса примерно так же "предъявляли общественности" выкопанные спустя несколько лет из земли тела "расстрелянных НКВД" поляков в Катыни с хорошо читающимися военными билетами в карманах и номерами газет за те дни, в которые-де произошли казни. При этом неистлевшими и с нужными датами», – пояснил он.