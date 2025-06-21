Мединский: Россия выполняет договоренности по передаче тел погибших солдат ВСУ
Российская сторона выполняет все достигнутые с Украиной в Стамбуле договоренности, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит ТАСС.
Он напомнил, что Украине были переданы 6060 тел солдат ВСУ, российской стороне вернули 78 погибших бойцов. Помощник президента также прокомментировал публикации о том, что Россия в рамках передачи погибших украинцев якобы подменяет их тела российскими. По его словам, этот прием не новый.
«Сотрудники [рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа] Геббельса примерно так же "предъявляли общественности" выкопанные спустя несколько лет из земли тела "расстрелянных НКВД" поляков в Катыни с хорошо читающимися военными билетами в карманах и номерами газет за те дни, в которые-де произошли казни. При этом неистлевшими и с нужными датами», – пояснил он.
16 июня Мединский сообщал, что Россия передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ. Это стало завершающим этапом передачи останков, которую согласовали 2 июня в Стамбуле. Всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ. Взамен России было передано 78 тел погибших военнослужащих. 20 июня помощник президента сообщил о готовности РФ передать Украине еще около 3000 тел.
Москва и Киев в ходе встречи в Турции также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. Очередной этап обмена состоялся 20 июня, количество вернувшихся в Россию солдат не уточнялось.