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Минобороны подтвердило обмен пленными между Россией и Украиной

Российская сторона передала Украине группу военнопленных ВСУ
Ведомости

Группа российских военнослужащих возвращена с украинской территории, взамен российская сторона передала Украине группу военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Обмен военнопленными состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, добавили в оборонном ведомстве. Там отметили, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. В республике им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, затем освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, говорится в сообщении.

Состоявшийся обмен пленными между Москвой и Киевом был паритетным, сообщил также источник «РИА Новости» в российской переговорной группе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале обмен пленными, уточнив, что вернувшиеся украинские военные находились в плену более двух лет. По его данным, в республику были возвращены бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. Он сообщил, что эта работа будет продолжаться и дальше, «пока не вернем всех».

Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

19 июня Минобороны РФ объявило о новом обмене военнопленными с Украиной. В тот же день самолет с группой российских солдат приземлился в одном из подмосковных аэропортов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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