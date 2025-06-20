Минобороны подтвердило обмен пленными между Россией и Украиной

Минобороны подтвердило обмен пленными между Россией и УкраинойРоссийская сторона передала Украине группу военнопленных ВСУ
Группа российских военнослужащих возвращена с украинской территории, взамен российская сторона передала Украине группу военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Обмен военнопленными состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, добавили в оборонном ведомстве. Там отметили, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. В республике им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, затем освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, говорится в сообщении.
Состоявшийся обмен пленными между Москвой и Киевом был паритетным, сообщил также источник «РИА Новости» в российской переговорной группе.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале обмен пленными, уточнив, что вернувшиеся украинские военные находились в плену более двух лет. По его данным, в республику были возвращены бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. Он сообщил, что эта работа будет продолжаться и дальше, «пока не вернем всех».
Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».
19 июня Минобороны РФ объявило о новом обмене военнопленными с Украиной. В тот же день самолет с группой российских солдат приземлился в одном из подмосковных аэропортов.