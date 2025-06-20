Россия готова передать Украине около 3000 тел погибших военных
Россия может передать Украине еще около 3000 тел погибших украинских военнослужащих, если украинская сторона выразит готовность их принять. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает RT.
По его словам, тела находятся в рефрижераторах и готовы к передаче. Он отметил, что таким образом семьи смогут провести окончательную идентификацию и похоронить погибших по-христиански.
Российская сторона заявила о готовности передать останки через военные структуры.
16 июня Мединский сообщал, что Россия передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ. Это стало завершающим этапом передачи останков, которую согласовали в Стамбуле. Всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ. Взамен России было передано 78 тел погибших военнослужащих.