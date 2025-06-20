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Россия готова передать Украине около 3000 тел погибших военных

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Россия может передать Украине еще около 3000 тел погибших украинских военнослужащих, если украинская сторона выразит готовность их принять. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает RT.

По его словам, тела находятся в рефрижераторах и готовы к передаче. Он отметил, что таким образом семьи смогут провести окончательную идентификацию и похоронить погибших по-христиански.

Российская сторона заявила о готовности передать останки через военные структуры.

16 июня Мединский сообщал, что Россия передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ. Это стало завершающим этапом передачи останков, которую согласовали в Стамбуле. Всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ. Взамен России было передано 78 тел погибших военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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