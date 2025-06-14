Россия и Украина приступили к бессрочным санитарным обменам

Собеседник агентства подтвердил, что стороны начали передавать друг другу раненых. Минобороны РФ подтвердило в тот же день, что Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что республика вернула военных, находившихся в плену с 2022 г.