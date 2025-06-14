Россия и Украина приступили к бессрочным санитарным обменам
Между Украиной и Россией начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, сообщил «РИА Новости» источник в российской переговорной группе.
Собеседник агентства подтвердил, что стороны начали передавать друг другу раненых. Минобороны РФ подтвердило в тот же день, что Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что республика вернула военных, находившихся в плену с 2022 г.
В рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева, который прошел 2 июня в Стамбуле, стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».
Первый этап масштабного обмена состоялся 9 июня. Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось. Ожидается, что всего в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.