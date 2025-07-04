Администрация Эрдогана не стала комментировать присоединение к «коалиции БПЛА»
Администрация президента Турции не комментирует сообщения о присоединении к «коалиции беспилотников» для закупок беспилотников для Украины. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации.
Собеседник агентства напомнил, что позиция Анкары по урегулированию российско-украинского конфликта неоднократно четко выражалась. По его словам, Турция выступает за справедливый мир и оказывает посреднические усилия для урегулирования.
4 июля министерство обороны Латвии объявило, что Бельгия и Турция присоединятся к «коалиции беспилотников». Указанная коалиция была основана Великобританией и Латвией в 2024 г. для закупки дронов для Украины. Сейчас в нее входят Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.