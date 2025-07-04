Администрация Эрдогана не стала комментировать присоединение к «коалиции БПЛА»

4 июля министерство обороны Латвии объявило, что Бельгия и Турция присоединятся к «коалиции беспилотников». Указанная коалиция была основана Великобританией и Латвией в 2024 г. для закупки дронов для Украины. Сейчас в нее входят Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.