Путин чаще всего принимал в России Лукашенко, Эрдогана и Си

В текущем году, за неделю с 7 по 14 мая, Путин провел сразу 19 встреч, в том числе, с Си, а также президентами Вьетнама и Бразилии То Ламом и Лулой да Силвой, президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо и другие.