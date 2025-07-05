Путин чаще всего принимал в России Лукашенко, Эрдогана и Си
Президент России Владимир Путин с 2019 г. чаще всего принимал в РФ лидеров Белоруссии, Турции и Китая. Всего у президента состоялась 351 встреча с приехавшими в РФ лидерами и официальными лицами, следует из подсчета «Ведомостей» на основе данных сайта Кремля.
Самым частым зарубежным гостем Путина был белорусский лидер Александр Лукашенко – за шесть с половиной лет он посетил Россию не менее 29 раз.
В текущем году, за неделю с 7 по 14 мая, Путин провел сразу 19 встреч, в том числе, с Си, а также президентами Вьетнама и Бразилии То Ламом и Лулой да Силвой, президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо и другие.
Путин с 2019 г. по июнь 2025 г. также провел не менее 858 телефонных разговоров (включая девять по видеосвязи). За это время он созванивался с турецким лидером Эрдоганом чаще, чем с другими главами государств.