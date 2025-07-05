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Путин чаще всего принимал в России Лукашенко, Эрдогана и Си

Ведомости

Президент России Владимир Путин с 2019 г. чаще всего принимал в РФ лидеров Белоруссии, Турции и Китая. Всего у президента состоялась 351 встреча с приехавшими в РФ лидерами и официальными лицами, следует из подсчета «Ведомостей» на основе данных сайта Кремля.

Самым частым зарубежным гостем Путина был белорусский лидер Александр Лукашенко – за шесть с половиной лет он посетил Россию не менее 29 раз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил 10 визитов, а лидер КНР Си Цзиньпин – пять.

В текущем году, за неделю с 7 по 14 мая, Путин провел сразу 19 встреч, в том числе, с Си, а также президентами Вьетнама и Бразилии То Ламом и Лулой да Силвой, президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо и другие.

Путин с 2019 г. по июнь 2025 г. также провел не менее 858 телефонных разговоров (включая девять по видеосвязи). За это время он созванивался с турецким лидером Эрдоганом чаще, чем с другими главами государств.

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