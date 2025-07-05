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Путин: сторонники КПРФ участвуют в проектах, служащих укреплению суверенитета РФ

Ведомости

Сторонники Коммунистической партии РФ (КПРФ) участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства делегатам и гостям отчетно-выборного съезда партии, передает сайт Кремля.

Более 10 000 депутатов партии, как указал президент, на всех уровнях выдвигают инициативы и предложения, которые направлены на «защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки». 

«Сторонники КПРФ деятельно участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах, патриотическому воспитанию молодежи», – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил настрой КПРФ на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития. Путин указал и на «высокопрофессиональную» деятельность фракции в Госдуме по различным направлениям. В частности, в преддверии Дня Победы по инициативе коммунистов был организован Международный антифашистский форум.

На съезде предстоит избрать председателя партии и новый состав руководящих органов. Также будет обсуждаться политический отчет КПРФ и возможная смена юридического названия партии. Оно станет двойным: «Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Это нужно для того, чтобы название партии удобнее считывалось в бюллетене для голосования, говорили собеседники «Ведомостей» в КПРФ.

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