Путин: сторонники КПРФ участвуют в проектах, служащих укреплению суверенитета РФ
Сторонники Коммунистической партии РФ (КПРФ) участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства делегатам и гостям отчетно-выборного съезда партии, передает сайт Кремля.
Более 10 000 депутатов партии, как указал президент, на всех уровнях выдвигают инициативы и предложения, которые направлены на «защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки».
«Сторонники КПРФ деятельно участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах, патриотическому воспитанию молодежи», – подчеркнул президент.
Глава государства также отметил настрой КПРФ на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития. Путин указал и на «высокопрофессиональную» деятельность фракции в Госдуме по различным направлениям. В частности, в преддверии Дня Победы по инициативе коммунистов был организован Международный антифашистский форум.
На съезде предстоит избрать председателя партии и новый состав руководящих органов. Также будет обсуждаться политический отчет КПРФ и возможная смена юридического названия партии. Оно станет двойным: «Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Это нужно для того, чтобы название партии удобнее считывалось в бюллетене для голосования, говорили собеседники «Ведомостей» в КПРФ.