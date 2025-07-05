Путин: сторонники КПРФ участвуют в проектах, служащих укреплению суверенитета РФ

На съезде предстоит избрать председателя партии и новый состав руководящих органов. Также будет обсуждаться политический отчет КПРФ и возможная смена юридического названия партии. Оно станет двойным: «Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Это нужно для того, чтобы название партии удобнее считывалось в бюллетене для голосования, говорили собеседники «Ведомостей» в КПРФ.