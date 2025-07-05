РБК: кандидатом в СФ от Курской области может стать олимпийская чемпионка

По данным собеседников издания, кандидатом в сенаторы от Курской области рассматривается олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Евгения Ламонова. Ожидается, что спортсменка займет место Алексея Кондратьева, который сейчас представляет исполнительную власть региона в Совете Федерации (СФ). Сам он, как пишет РБК, сможет представлять в верхней палате Тамбовскую область, где уже работал в качестве сенатора с 2015 по 2020 гг.