РБК: кандидатом в СФ от Курской области может стать олимпийская чемпионка
По данным собеседников издания, кандидатом в сенаторы от Курской области рассматривается олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Евгения Ламонова. Ожидается, что спортсменка займет место Алексея Кондратьева, который сейчас представляет исполнительную власть региона в Совете Федерации (СФ). Сам он, как пишет РБК, сможет представлять в верхней палате Тамбовскую область, где уже работал в качестве сенатора с 2015 по 2020 гг.
Голосование на выборах губернатора Курской области предварительно будет длиться три дня, сообщила ранее «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального избиркома. В других регионах РФ, которыми руководят временно исполняющие обязанности губернатора (на данный момент таких субъектов Федерации восемь), выборы также пройдут с 12 по 14 сентября.