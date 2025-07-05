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РБК: кандидатом в СФ от Курской области может стать олимпийская чемпионка

Ведомости

После выборов губернаторов Курской области в регионе может смениться сенатор, перестановки также возможны в Тамбове, пишет РБК со ссылкой на три источника.

По данным собеседников издания, кандидатом в сенаторы от Курской области рассматривается олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Евгения Ламонова. Ожидается, что спортсменка займет место Алексея Кондратьева, который сейчас представляет исполнительную власть региона в Совете Федерации (СФ). Сам он, как пишет РБК, сможет представлять в верхней палате Тамбовскую область, где уже работал в качестве сенатора с 2015 по 2020 гг.

Голосование на выборах губернатора Курской области предварительно будет длиться три дня, сообщила ранее «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального избиркома. В других регионах РФ, которыми руководят временно исполняющие обязанности губернатора (на данный момент таких субъектов Федерации восемь), выборы также пройдут с 12 по 14 сентября. 

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