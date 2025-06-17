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Регионы с врио губернатора готовятся к многодневному голосованию

Растягивание процедуры избиркомы объясняют интересами избирателей
Александр Тихонов
В первый день регионы обеспечивают явку большинства лояльных избирателей,а в последний день «добивают» остатки
В первый день регионы обеспечивают явку большинства лояльных избирателей,

а в последний день «добивают» остатки

 / Денис Абрамов / Ведомости

В регионах, которыми руководят временно исполняющие обязанности губернатора (на данный момент таких субъектов Федерации восемь), выборы, вероятнее всего, будут длиться три дня (с 12 по 14 сентября). На данный момент решения о многодневном голосовании приняты избирательными комиссиями Оренбургской, Ростовской и Тамбовской областей, Республики Коми и Еврейской автономной области. Заседание избиркома Свердловской области, на котором планируется принять решение о количестве дней голосования, запланировано на 20 июня, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы комиссии. «Предварительно этот вопрос рассматривался не на заседании комиссии, а совещательными органами. Наиболее вероятный вариант – трехдневное голосование», – сказала она.

Также предварительно три дня будет длиться голосование на выборах губернатора Курской области, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального избиркома, окончательное решение будет принято на этой неделе. Избирательная комиссия Новгородской области пока не приняла решение о количестве дней голосования на ЕДГ-2025. Помимо вышеупомянутых регионов врио высшего должностного лица субъекта работает в Ненецком автономном округе (НАО) – экс-сенатор и бывшая председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт была назначена на соответствующую должность 18 марта. Губернатор НАО избирается голосованием в региональном парламенте. Всего в ходе ЕДГ-2025 запланирована 21 губернаторская кампания.

На данный момент также принято решение о трехдневном голосовании в Брянской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Севастополе. Многодневное голосование применяется на выборах в России с 2020 г., решение о его проведении принимает избирком соответствующего уровня. Обычно власти объясняют необходимость растягивания процедуры удобством для избирателей. К примеру, избирком Краснодарского края на этот раз заявил, что решение о многодневном голосовании «принято в интересах кубанских избирателей и в целях расширения возможностей для их голосования». Председатель севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова объяснила объявление трехдневных выборов тем, что в субъекте продолжает действовать повышенный желтый уровень террористической опасности, а также удобством для избирателей.

Многодневное голосование хорошо себя зарекомендовало для нужд мобилизации, этим и объясняется его востребованность, говорит политюрист Олег Захаров. По его словам, выбирая для себя несколько дней голосования, регионы получают возможность в первый день обеспечить явку большинства лояльных избирателей, а в последний день «добивают» остатки. «Эта технология не противоречит закону, и ею пользуются разные партии», – сказал эксперт «Ведомостям». Однодневное же голосование, по мнению Захарова, «точно становится экзотикой и на крупных выборах почти не используется».

Регионы идут на многодневное голосование, потому что оно санкционировано федеральным центром в предыдущем электоральном цикле, в результате чего сформировалась некая привычка, говорит политолог Александр Немцев. По его мнению, подобная практика никак не влияет на избрание кандидатов от власти. Многодневное голосование, считает Немцев, позитивно влияет на явку в условиях, когда выборы губернаторов в основном носят референдумный характер.

11 июня «Ведомости» сообщали, что в ходе ЕДГ-2025 дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в 23 регионах. На всех уровнях кампаний ДЭГ будет применяться в Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях, Севастополе и Ненецком автономном округе. И еще в пяти регионах этот формат волеизъявления будет применяться в отдельных кампаниях: в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях. В 23 регионах с помощью ДЭГ смогут проголосовать более 19,7 млн избирателей в более чем 280 кампаниях.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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