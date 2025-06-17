Регионы с врио губернатора готовятся к многодневному голосованию

На данный момент также принято решение о трехдневном голосовании в Брянской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Севастополе. Многодневное голосование применяется на выборах в России с 2020 г., решение о его проведении принимает избирком соответствующего уровня. Обычно власти объясняют необходимость растягивания процедуры удобством для избирателей. К примеру, избирком Краснодарского края на этот раз заявил, что решение о многодневном голосовании «принято в интересах кубанских избирателей и в целях расширения возможностей для их голосования». Председатель севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова объяснила объявление трехдневных выборов тем, что в субъекте продолжает действовать повышенный желтый уровень террористической опасности, а также удобством для избирателей.