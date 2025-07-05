Эрдоган: Анкара следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном

Эрдоган: Анкара следит за напряженностью между Россией и АзербайджаномПрезидент Турции призвал стороны проявлять умеренность
В Турции внимательно следят за напряженностью между Азербайджаном и Россией, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Турция, как подчеркнул Эрдоган, имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Москвой, так и с Баку.
«Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять умеренность. Мы считаем, что вопрос будет легче решить с заявлениями, которые снимут дипломатическую напряженность», – приводит его слова Ahaber.
Глава государства также выразил надежду, что «негативные события» между двумя странами прекратятся как можно скорее, а «досадные инциденты» не нанесут непоправимого ущерба отношениям России и Азербайджана. Анкара продолжит поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы, важно избегать внезапных эскалаций, которые «пошатнут стабильность региона», подчеркнул Эрдоган.
Недавнее обострение отношений между Москвой и Баку произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана с гражданством РФ, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений. 1 июля в Азербайджане произошли аресты россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.
На фоне сложившейся ситуации МИД РФ рекомендовал российским гражданам тщательно оценивать необходимость поездок в республику.