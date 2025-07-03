Суд в Баку отпустил пятерых сотрудников Sputnik под подписку о невыезде
Суд отпустил пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики под подписку о невыезде. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».
Всего после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» 30 июня были задержаны семь человек. Двое из них – граждане России: руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Они были арестованы 1 июля.
Силовики в Азербайджане проводят следственные мероприятия в отношении россиян после задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в конце июня. Следственный комитет (СК) РФ подозревает их в совершении убийств в 2001–2011 гг.
Помимо задержаний журналистов правоохранители отчитались о задержании граждан РФ, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана. 2 июля стало известно, что Азербайджан проигнорировал ноты России с требованием предоставить консульский доступ к задержанным.
3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия согласовала доступ дипломатов к 13 задержанным в Азербайджане россиянам.