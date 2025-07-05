DT: Израиль скрыл информацию об ударах Ирана по пяти военным базам
В ходе атаки Ирана во время 12-дневного военного конфликта повреждены еще пять военных баз Израиля, о чем Тель-Авив не стал обнародовать информацию, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на американских ученых из университета штата Орегон.
Военные объекты представляют собой крупную авиабазу, центр сбора разведывательных данных и базы материально-технического снабжения. Издание уточнило, что власти Израиля не смогли обнародовать информацию об ударах из-за строгих законов о военной цензуре.
Израиль и Иран утром 24 июня объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния. Кабинет министров Израиля объявил о достижении военных целей в операции «Восстающий лев», он назвал ее «выдающимся историческим достижением», которое вывело страну в разряд «мировых держав».
При этом и Иран также сообщил о своей победе в конфликте. Так, согласно заявлению Высшего совета национальной безопасности Ирана, эта победа заставила «врага раскаяться, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить наступательные действия».
За время ирано-израильского конфликта в Иране в результате израильских атак погибли 610 человек, свыше 4700 получили ранения, передает минздрав страны. С израильской стороны, по данным национальной службы скорой и медицинской помощи Израиля, от иранских ракетных обстрелов погибли 28 человек, более 3000 ранены.