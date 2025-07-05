ВС России поразили беспилотниками в ДНР пункт дислокации морпехов ВСУ
Российские Вооруженные силы (ВС РФ) поразили с помощью беспилотников «Герань-2» пункт временной дислокации подразделений бригады морпехов вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степановки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС.
Минобороны РФ до этого сообщило, что расчеты БПЛА «Герань-2» также уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Помимо этого было уничтожены цеха по производству дронов и комплектующих к ним в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области, рассказали в оборонном ведомстве.