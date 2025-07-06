«Единственное спасение для Молдовы и ее граждан – это союз с Российской Федерацией. Многие наши политики стесняются об этом говорить, используют слова «независимость», «равноудаленность», а я люблю говорить правду в глаза. Независимость – это не когда у тебя половина страны не живет, а выживает!» – сказал Шор (цитата по «Первый в Молдове»).