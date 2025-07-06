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Шор заявил о начале сбора подписей за союз Молдавии с Россией

Ведомости

Оппозиционный блок «Победа» начинает сбор подписей за союз Молдавии с Россией, планируется собрать не менее 60% подписей молдавских граждан, заявил лидер блока Илан Шор.

С таким заявлением политик выступил на съезде блока «Победа», который проходит в Москве, пишет «РИА Новости».

«Единственное спасение для Молдовы и ее граждан – это союз с Российской Федерацией. Многие наши политики стесняются об этом говорить, используют слова «независимость», «равноудаленность», а я люблю говорить правду в глаза. Независимость – это не когда у тебя половина страны не живет, а выживает!» – сказал Шор (цитата по «Первый в Молдове»).

Союз с Москвой, как подчеркнул он, должен быть «крепким, надежным и на века», потому что страны объединяют «общие традиции, общая история, общее понимание жизни и общий смысл».

Блок «Победа» примет участие в выборах в парламент республики 28 сентября, сообщал также Шор. По его словам, на следующей неделе будут поданы документы для участия в предвыборной кампании, пишет «Sputnik Молдова». Политик ожидает, что грядущие выборы будут «самыми грязными» – блок попытаются снять с них, «но на каждые пять сценариев PAS [правящей партии] у нас есть 125», отметил он.

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