Кличко опроверг взрывы на ТЭЦ-6 в Киеве

ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, угрозы энергоснабжению Киева нет, заявила также компания «Киевтеплоэнерго» в Telegram-канале. Там подчеркнули, что оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. При этом начальник Киевской городской военной администрации сообщал, что на левом берегу в Киеве обесточено несколько улиц.