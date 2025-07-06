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Кличко опроверг взрывы на ТЭЦ-6 в Киеве

Ведомости

Сообщения о взрывах в Киеве не имеют отношения к ТЭЦ-6, заявил глава города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, Telegram-каналы ранее писали о взрыве, который, предположительно, произошел на теплоэлектроцентрали. После него начался сильный пожар, а Днепровский район, как утверждалось, остался без света.

«Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ», – написал Кличко.

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают экстренные службы, добавил он.

ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, угрозы энергоснабжению Киева нет, заявила также компания «Киевтеплоэнерго» в Telegram-канале. Там подчеркнули, что оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. При этом начальник Киевской городской военной администрации сообщал, что на левом берегу в Киеве обесточено несколько улиц.

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