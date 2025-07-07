Бывший банкир Кумин получил высокую должность в КПРФ
На прошедшем 5 июля съезде КПРФ было обновлено партийное руководство. Как выяснили «Ведомости», у давнего председателя контрольно-ревизионной комиссии появился первый заместитель – бывший предприниматель и спонсор партии Вадим Кумин.
Организационный пленум ЦК также избрал председателя партии Геннадия Зюганова, занимающего этот пост с 1993 г., и его заместителей. Основной состав неизменный: это Иван Мельников (первый вице-спикер нижней палаты) и Юрий Афонин (оба – первые заместители Зюганова), а также Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников. Членом президиума стал секретарь по пропаганде Сергей Аниховский, секретарем ЦК – ответственный за партийных ученых Игорь Макаров.
Кумин родился 1 января 1973 г. в Челябинске. Занимался предпринимательской деятельностью. В октябре 2009 г. избран депутатом Московской городской думы V созыва. Сложил мандат досрочно в связи с переходом в Госдуму. В 2011-2016 гг. – депутат Госдумы РФ VI созыва. Входил во фракцию КПРФ, был первым заместителем председателя комитета по финансовому рынку.
В июне 2018 г. был выдвинут на выборы мэра Москвы, где набрал 11,38% голосов и занял второе место после мэра столицы Сергея Собянина. В сентябре 2019 г. участвовал в выборах в Московскую городскую думу VII созыва. Уступил другому кандидату. С 2017 по 2020 г. был председателем совета директоров банка «Солидарность». В 2020-2021 гг. – депутат Госдумы VII созыва от КПРФ. Был зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку. С 2021 г. – депутат Госдумы VIII созыва. В октябре того же года стал первым зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку.