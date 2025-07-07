Бывший банкир Кумин получил высокую должность в КПРФ

В июне 2018 г. был выдвинут на выборы мэра Москвы, где набрал 11,38% голосов и занял второе место после мэра столицы Сергея Собянина. В сентябре 2019 г. участвовал в выборах в Московскую городскую думу VII созыва. Уступил другому кандидату. С 2017 по 2020 г. был председателем совета директоров банка «Солидарность». В 2020-2021 гг. – депутат Госдумы VII созыва от КПРФ. Был зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку. С 2021 г. – депутат Госдумы VIII созыва. В октябре того же года стал первым зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку.