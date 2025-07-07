Песков: Россия хочет сохранить союзнические отношения с Азербайджаном

Обострение отношений между РФ и Азербайджаном произошло 27 июня. Тогда в Екатеринбурге сотрудники оперативных служб задержали более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений. 1 июля в Азербайджане произошли аресты восьмерых россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.