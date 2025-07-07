Песков: Россия хочет сохранить союзнические отношения с Азербайджаном

Песков: Россия хочет сохранить союзнические отношения с АзербайджаномДве страны объединяет общая история, настоящее и будущее, подчеркнул представить Кремля
Несмотря на возникающие проблемы, Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками. Эти государства объединены общей историей, настоящим и будущим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наше посольство и наше дипломатическое ведомство находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом», – отметил Песков. По его словам, проблемы должны решаться конструктивным образом.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что генпрокуроры Азербайджана и РФ Кямран Алиев и Игорь Краснов, а также руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин находятся в постоянном контакте.
Обострение отношений между РФ и Азербайджаном произошло 27 июня. Тогда в Екатеринбурге сотрудники оперативных служб задержали более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений. 1 июля в Азербайджане произошли аресты восьмерых россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.