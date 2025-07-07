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США исключили сирийскую ХТШ из списка террористических группировок

Ведомости

США исключили организацию «Хайат тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) из реестра иностранных террористических группировок. Это следует из официального уведомления госдепартамента, которое должно быть опубликовано во вторник.

«По согласованию с генеральным прокурором и министром финансов я настоящим отменяю признание «Джебхат ан-Нусры» (признана террористической и запрещена в России), также известной как «Хайат тахрир аш-Шам» (и другими названиями), иностранной террористической организацией, – говорится в документе. – Данное решение будет опубликовано в Федеральном реестре. Отмена вступает в силу с момента публикации».

Документ был подписан госсекретарем США Марко Рубио 23 июня, согласно уведомлению.

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении санкционной программы против Сирии, при этом ограничения остаются в силе для бывшего президента Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, причастных к химоружию, ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и иранских прокси-групп.

В конце мая Евросоюз также снял часть санкций с Сирии, исключив из списка 24 позиции, включая центробанк и компании в нефтяной и хлопковой отраслях.

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