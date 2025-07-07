США исключили сирийскую ХТШ из списка террористических группировок

«По согласованию с генеральным прокурором и министром финансов я настоящим отменяю признание «Джебхат ан-Нусры» (признана террористической и запрещена в России), также известной как «Хайат тахрир аш-Шам» (и другими названиями), иностранной террористической организацией, – говорится в документе. – Данное решение будет опубликовано в Федеральном реестре. Отмена вступает в силу с момента публикации».