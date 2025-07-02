США вслед за Европой начали отменять санкции против Сирии

Решение Трампа последовало на фоне сирийско-израильских переговоров по нормализации отношений с перспективой присоединения Сирии к «Соглашению Авраама» (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко, Суданом). The Jerusalem Post со ссылкой на два источника 30 июня написала о возникших разногласиях между сторонами в ходе диалога. Так, Дамаск решительно выступил против договоренностей, предполагающих разрешение Тель-Авиву наносить удары по сирийской территории. В то время как израильтяне настаивают на сохранении права на «превентивные удары» по сирийским целям в обмен на вывод своих войск из буферной зоны на Голанских высотах, куда израильская армия вошла сразу после бегства Асада из страны в 2024 г.