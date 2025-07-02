США вслед за Европой начали отменять санкции против Сирии

США вслед за Европой начали отменять санкции против СирииНо исполнение решения будет зависеть от нормализации отношений Дамаска с Израилем
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене экономических санкций против Сирии. Это решение станет шагом «на пути к стабильности и миру» в арабской республике, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. Параллельно с этим несколько арабских и израильских СМИ сообщили о проведении секретных переговоров между Израилем и Сирией о нормализации отношений.
Президентский указ стал возможен после «недавних позитивных изменений и действий», предпринятых сирийским правительством после падения режима Башара Асада в декабре 2024 г. Трамп также поручил госсекретарю Марко Рубио «оценить возможность» полного или частичного снятия ограничений с Дамаска, пересмотреть статус Сирии как государства – спонсора терроризма, а «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) как иностранной террористической организации. Кроме того, указ предписал исключить президента и лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа из американского списка особо опасных международных террористов. Но американские рестрикции останутся в отношении Асада и его окружения.
При этом в Белом доме отметили, что Вашингтон продолжит следить за действиями Дамаска, включая «принятие конкретных шагов по нормализации отношений с Израилем», а также в борьбе с «иностранными террористами».
О намерении снять санкции против Сирии Трамп говорил еще в середине мая, перед тем как он в Эр-Рияде встретился с аш-Шараа. После этого в конце того же месяца Евросоюз исключил из санкционного списка Центробанк Сирии, местные СМИ и компании, работающие в сфере добычи нефти и переработки хлопка.
Большая часть санкций против Сирии кодифицирована и требует одобрения со стороны конгресса, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Ряд американских правительственных ведомств, продолжает эксперт, могут исключить из режима санкций компании по конкретным сделкам или позициям. Имеют право выдавать лицензии на отдельные виды деятельности Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов или Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли, отвечающие за экспортный контроль, объяснил американист. Указ Трампа означает быстрое исключение Сирии из списка спонсоров терроризма, а ХТШ – из террористических организаций, добавил Сокольщик.
Решение Трампа последовало на фоне сирийско-израильских переговоров по нормализации отношений с перспективой присоединения Сирии к «Соглашению Авраама» (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко, Суданом). The Jerusalem Post со ссылкой на два источника 30 июня написала о возникших разногласиях между сторонами в ходе диалога. Так, Дамаск решительно выступил против договоренностей, предполагающих разрешение Тель-Авиву наносить удары по сирийской территории. В то время как израильтяне настаивают на сохранении права на «превентивные удары» по сирийским целям в обмен на вывод своих войск из буферной зоны на Голанских высотах, куда израильская армия вошла сразу после бегства Асада из страны в 2024 г.
Хотя сирийское руководство не заинтересовано в продолжении конфликта с Израилем, оно также не готово на какое-либо мирное соглашение с ним, говорит востоковед Руслан Сулейманов. «Сирийское общество крайне негативно настроено к Израилю. Я сам это заметил во время своего недавнего посещения Сирии. Поэтому я не ожидаю в этом направлении никаких прорывов, пока продолжаются боевые действия в Газе», – отметил эксперт.
Сулейманов также исключил вероятность подключения Сирии к «Соглашению Авраама» в ближайшей перспективе, так как такой шаг будет рассматриваться арабской улицей как предательство интересов всего арабского мира. Поэтому Дамаск, по крайней мере, продолжит диалог с Израилем, но без перспектив заключения сделки с ними, полагает эксперт.
Напротив, президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде допустил заключение мирного договора и расширение «Соглашения Авраама» за счет Сирии. Прекращение конфликта выгодно сирийским властям, поскольку это позволит Дамаску легитимизировать свою власть, усилить свою значимость для государств Запада, а также обезопасить себя от потенциальных израильских атак. Ради возобновления экономических контактов с США и Израилем теоретически сирийское руководство готово отказаться от возвращения Голанских высот, учитывая невозможность сделать это вооруженным путем, считает арабист.