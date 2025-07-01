Песков: снятие санкций с Сирии – суверенное дело Америки
Действия администрации американского лидера Дональда Трампа, связанные со снятием санкций с Сирии, это внутреннее дело США. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что власти РФ поддерживают отношения с нынешним сирийским руководством и будут это делать и впредь.
«У нас есть свои интересы в Сирии. В данном случае, что касается решения администрации Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки», – пояснил Песков.
Журналисты также интересовались, ждет ли Кремль новое сирийское руководство на саммит «Россия – ЛАГ» в октябре. Песков заверил, что, «безусловно, такие приглашения будут».
30 июня Трамп подписал указ о прекращении действия санкционной программы против Сирии, подчеркнув поддержку мирного урегулирования и стабильности в регионе. Однако в документе сохраняются ограничения в отношении Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, а также террористической организации ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и иранских прокси-групп.
27 мая минфин США выдал лицензию, разрешающую запрещенные до этого сделки с Сирией. Она позволяет осуществлять инвестиции, финансовые операции, оказание услуг и работы с сирийской нефтью.