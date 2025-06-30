Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ об окончании санкционной программы против Сирии в поддержку ее пути к миру и стабильности. Об этом говорится в указе, опубликованном Белым домом.

«Указ отменяет санкции в отношении Сирии, но сохраняет ограничения против Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и его союзников, а также иранских прокси-групп», — заявил Белый дом в информационной справке.

Согласно указу, с 1 июля отменяются санкции против Сирии и прекращается режим ЧС, введенный в 2004 г.

Документ поручает госсекретарю рассмотреть полную или частичную отмену санкций при выполнении ряда условий и допускает смягчение экспортных и гуманитарных ограничений.

Также указ предусматривает пересмотр статуса движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и Ахмеда аш-Шараа как террористов, статуса Сирии как спонсора терроризма и возможность смягчения санкций на уровне ООН для поддержки стабилизации в стране.

13 мая Трамп заявил о намерении отменить санкции США, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Асада.

27 мая минфин США выдал лицензию, разрешающую ранее запрещенные сделки с Сирией. Она позволяет проводить транзакции, включая инвестиции, оказание финансовых и других услуг, а также операции с сирийской нефтью. Ограничения по-прежнему действуют для организаций, связанных с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, правительством Асада.

28 мая Совет ЕС официально одобрил отмену части санкций против Сирии, исключив из ограничений 24 позиции — включая Центробанк и компании нефтяной и хлопкоперерабатывающей отраслей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных