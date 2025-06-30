Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ об окончании санкционной программы против Сирии в поддержку ее пути к миру и стабильности. Об этом говорится в указе, опубликованном Белым домом.
«Указ отменяет санкции в отношении Сирии, но сохраняет ограничения против Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ
Согласно указу, с 1 июля отменяются санкции против Сирии и прекращается режим ЧС, введенный в 2004 г.
Документ поручает госсекретарю рассмотреть полную или частичную отмену санкций при выполнении ряда условий и допускает смягчение экспортных и гуманитарных ограничений.
Также указ предусматривает пересмотр статуса движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и Ахмеда аш-Шараа как террористов, статуса Сирии как спонсора терроризма и возможность смягчения санкций на уровне ООН для поддержки стабилизации в стране.
13 мая Трамп заявил о намерении отменить санкции США, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Асада.
27 мая минфин США выдал лицензию, разрешающую ранее запрещенные сделки с Сирией. Она позволяет проводить транзакции, включая инвестиции, оказание финансовых и других услуг, а также операции с сирийской нефтью. Ограничения по-прежнему действуют для организаций, связанных с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, правительством Асада.
28 мая Совет ЕС официально одобрил отмену части санкций против Сирии, исключив из ограничений 24 позиции — включая Центробанк и компании нефтяной и хлопкоперерабатывающей отраслей.