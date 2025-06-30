Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии

«Указ отменяет санкции в отношении Сирии, но сохраняет ограничения против Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и его союзников, а также иранских прокси-групп», — заявил Белый дом в информационной справке.