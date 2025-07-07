Путин предложил назначить судьями КС Калиновского и Тарибо
Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры Константина Калиновского и Евгения Тарибо для назначения на должности судей Конституционного суда (КС). Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству предварительно рассмотрит указанные кандидатуры на своем заседании 15 июля», — написал Клишас в Telegram.
После этого представители комитета предложат рассмотреть вопрос о назначении кандидатур на очередном заседании Совета Федерации, которое состоится 16 июля.
4 июня Совет Федерации назначил Людмилу Жаркову заместителем председателя КС РФ. 3 июня комитет по конституционному законодательству единогласно рекомендовал утвердить ее кандидатуру. Председатель КС Валерий Зорькин лично присутствовал на обсуждении и дал самые положительные характеристики Жарковой. Он подчеркнул, что ее назначение пойдет на благо Конституционному суду, отметив ее высокую профессиональную грамотность и большой практический опыт. Кандидатуру Жарковой 23 мая представил президент.