Путин предложил назначить судьями КС Калиновского и Тарибо

4 июня Совет Федерации назначил Людмилу Жаркову заместителем председателя КС РФ. 3 июня комитет по конституционному законодательству единогласно рекомендовал утвердить ее кандидатуру. Председатель КС Валерий Зорькин лично присутствовал на обсуждении и дал самые положительные характеристики Жарковой. Он подчеркнул, что ее назначение пойдет на благо Конституционному суду, отметив ее высокую профессиональную грамотность и большой практический опыт. Кандидатуру Жарковой 23 мая представил президент.