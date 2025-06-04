СФ назначил Людмилу Жаркову заместителем председателя КС РФ
Совет Федерации назначил судью Людмилу Жаркову на должность заместителя председателя Конституционного суда, сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента РФ.
3 июня Комитет по конституционному законодательству СФ единогласно рекомендовал это назначение. Председатель КС Валерий Зорькин тогда поддерживал Жаркову личным присутствием и самыми лестными характеристиками. Он отметил, что назначение судьи пойдет КС только на добро и пользу и охарактеризовал ее как человека грамотного и с большим практическим опытом. Кандидатуру Жарковой 23 мая представил президент России Владимир Путин.
Жаркова специализируется на трудовом и государственном праве. Она родилась в Петрозаводске, училась на юридическом факультете ЛГУ, а затем вернулась в родной город и работала нотариусом. С1981 г. по 1990 г. новый заместитель Зорькина была народным судьей Октябрьского райсуда Петрозаводска. Далее она перешла в министерство юстиции Карелии и в 1992 г. стала заместителем министра. После поста судьи КС Карелии в 1997 г. Жаркова заняла должность судьи КС Российской Федерации.