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Уиткофф анонсировал скорые переговоры США и Ирана

Ведомости

Переговоры Вашингтона и Тегерана по вопросу соглашения по иранской ядерной программе могут состояться на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, его слова транслировало Associated Press.

«Очень скоро. На следующей неделе или около того», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

7 июля Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что израильские власти готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана в случае попыток Тегерана восстановить ядерную программу. Израиль рассчитывает на одобрение со стороны президента США Дональда Трампа.

22 июня США присоединились к конфликту Израиля и Ирана, ударив по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.

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