Уиткофф анонсировал скорые переговоры США и Ирана
Переговоры Вашингтона и Тегерана по вопросу соглашения по иранской ядерной программе могут состояться на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, его слова транслировало Associated Press.
7 июля Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что израильские власти готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана в случае попыток Тегерана восстановить ядерную программу. Израиль рассчитывает на одобрение со стороны президента США Дональда Трампа.
22 июня США присоединились к конфликту Израиля и Ирана, ударив по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.