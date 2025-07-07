Израиль обсуждает с Трампом возможное возобновление ударов по Ирану
Израильские власти готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана в случае попыток Тегерана восстановить ядерную программу, сообщает Axios. Как передают два осведомленных источника, израильская сторона рассчитывает на одобрение со стороны президента США Дональда Трампа.
7 июля вечером в Белом доме ожидается встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной темой переговоров станет иранский ядерный кризис, а также возможные условия, при которых США могли бы поддержать новые удары по иранским объектам.
По информации источников, один из близких советников Нетаньяху Рон Дермер сообщил американским коллегам, что Вашингтон может поддержать действия Израиля в случае, если Иран попытается вывезти высокообогащенный уран с поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане или начнет восстанавливать инфраструктуру по обогащению.
По данным американской и израильской разведок, несмотря на серьезные повреждения, не весь ядерный материал на этих объектах был уничтожен, а около 400 кг урана обогащены до уровня в 60% (оружейный уровень – 90%).
Ожидается, что в ближайшие дни представитель Белого дома Стив Уиткофф проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для обсуждения возможности возобновления переговоров. В Иране подтвердили подготовку встречи, но точная дата пока не определена.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью Такеру Карлсону признал серьезные повреждения ядерной инфраструктуры, уточнив, что на данный момент страна не имеет доступа к ряду объектов для полной оценки ущерба.
Как отмечают в администрации Трампа, США по-прежнему привержены позиции о «нулевом уровне обогащения урана на территории Ирана» в рамках будущих договоренностей.
The Jerusalem Post сообщала ранее, что Израиль задался целью создать под руководством США механизм, который помешает Ирану восстановить свою ядерную программу. Еврейское государство хочет, чтобы к Тегерану был применен механизм ответных санкций из-за его отказа 25 июня сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
22 июня США присоединились к конфликту Израиля и Ирана, обострившемуся 13 июня после атак еврейского государства на иранские ядерные объекты. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.