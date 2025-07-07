Израиль обсуждает с Трампом возможное возобновление ударов по Ирану

По информации источников, один из близких советников Нетаньяху Рон Дермер сообщил американским коллегам, что Вашингтон может поддержать действия Израиля в случае, если Иран попытается вывезти высокообогащенный уран с поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане или начнет восстанавливать инфраструктуру по обогащению.