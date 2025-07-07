Нетаньяху встретится с Трампом для обсуждения мер против Ирана

«Цель состоит в том, чтобы получить мандат, аналогичный тому, что был в Ливане. Это означает, что если на ядерных объектах будет обнаружена подозрительная активность или если появятся доказательства вывоза урана из районов, подвергшихся ударам американских и израильских военных самолетов, то у США уже будет предварительное разрешение на принятие мер», – сказал источник.