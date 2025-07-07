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Нетаньяху встретится с Трампом для обсуждения мер против Ирана

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Встреча двух лидеров состоится 7 июля. Израильский чиновник сообщил изданию, что Нетаньяху попросит Трампа дать «зеленый свет» на принятие мер против любой деятельности Ирана, связанной с восстановлением его ядерной программы.

«Цель состоит в том, чтобы получить мандат, аналогичный тому, что был в Ливане. Это означает, что если на ядерных объектах будет обнаружена подозрительная активность или если появятся доказательства вывоза урана из районов, подвергшихся ударам американских и израильских военных самолетов, то у США уже будет предварительное разрешение на принятие мер», – сказал источник.

Уточняется, что Израиль задался целью создать под руководством США механизм, который помешает Ирану восстановить свою ядерную программу. Еврейское государство хочет, чтобы к Тегерану был применен механизм ответных санкций из-за его отказа сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

22 июня США присоединились к конфликту Израиля и Ирана, обострившемуся 13 июня после атак еврейского государства на иранские ядерные объекты. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции страны утвердил его, а 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ. Отныне сотрудникам агентства запрещен въезд в страну: мера будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков. 4 июля специалисты МАГАТЭ покинули Иран. При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что исламская республика привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжит взаимодействие с агентством.

3 июля Axios со ссылкой на источники писал, что спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф намерен встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи в Осло, чтобы обсудить возможность возобновления ядерных переговоров.

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