Axios: США и Иран могут возобновить ядерные переговоры на следующей неделе

Ключевым вопросом на переговорах может стать судьба иранских запасов высокообогащенного урана – около 400 кг материала с обогащением до 60%. По данным американских и израильских официальных лиц, эти материалы сейчас находятся на трех объектах, изолированных после совместных ударов – в Натанзе, Фордо и Исфахане. Из-за повреждений Иран временно утратил доступ к этим запасам, но восстановление возможно после расчистки завалов.