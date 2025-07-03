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Axios: США и Иран могут возобновить ядерные переговоры на следующей неделе

Ведомости

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи в Осло, чтобы обсудить возможность возобновления ядерных переговоров. Об этом сообщили два источника Axios, знакомые с ходом подготовки к встрече.

По их словам, точная дата встречи пока не определена, и ни одна из сторон публично не подтвердила проведение переговоров. Если встреча все же состоится, это станет первым прямым контактом между США и Ираном после удара по иранским ядерным объектам, санкционированного президентом США Дональдом Трампом.

Ключевым вопросом на переговорах может стать судьба иранских запасов высокообогащенного урана – около 400 кг материала с обогащением до 60%. По данным американских и израильских официальных лиц, эти материалы сейчас находятся на трех объектах, изолированных после совместных ударов – в Натанзе, Фордо и Исфахане. Из-за повреждений Иран временно утратил доступ к этим запасам, но восстановление возможно после расчистки завалов.

На фоне обострения ситуации Иран на этой неделе официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, ссылаясь на новый закон, принятый парламентом. Белый дом отказался от комментариев по поводу предстоящей поездки, а представительство Ирана при ООН не стало комментировать информацию, пишет Axios.

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.

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