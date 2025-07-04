Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции исламской республики утвердил его. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ. Согласно документу, теперь сотрудникам МАГАТЭ будет запрещен въезд в страну. Мера будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.