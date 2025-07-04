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Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

Ведомости

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули Иран и возвращаются в штаб-квартиру в Вене. Об этом сообщила организация на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что команда инспекторов МАГАТЭ оставалась в Тегеране на протяжении «последнего военного конфликта».

В июне Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии и пособничестве ударам по ядерным объектам страны. 22 июня США атаковали цели в Фордо, Натанзе и Исфахане.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции исламской республики утвердил его. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ. Согласно документу, теперь сотрудникам МАГАТЭ будет запрещен въезд в страну. Мера будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.

В этот же день официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс указала, что Вашингтон считает недопустимой приостановку сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ и призывают страну немедленно возобновить выполнение своих обязательств. 3 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что исламская республика привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжит взаимодействие с агентством.

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