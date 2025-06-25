В Кремле оценили остановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

В Кремле оценили остановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭРепутация агентства серьезно пострадала на фоне ударов США
Решение о приостановке сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является следствием нападения на Иран, репутация агентства серьезно пострадала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло. Прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным. Конечно, скажем так, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало в этой ситуации, поэтому, безусловно, такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность», – сказал он.
Песков отметил при этом, что контакты США и Ирана продолжаются и Москва следит за ситуацией вокруг ударов по ядерным объектам. Представитель Кремля уточнил, что у России нет данных по состоянию иранских объектов: «Пока рано, пока нужно подождать, когда такие данные появятся».
25 июня парламентский комитет меджлиса Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Организации по атомной энергии Ирана с МАГАТЭ. Согласно инициативе, Иран сможет не устанавливать камеры на своих ядерных объектах, не пускать инспекции и не предоставлять отчеты в агентство.
Иранские законодатели считают, что МАГАТЭ, в частности генеральный секретарь организации Рафаэль Гросси, предоставляет ложные отчеты, а некоторые агенты совершают «шпионаж за ядерными объектами».
22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта в Иране – в Фордо, Нетанзе и Исфахане. Гросси официально сообщал о полученных повреждениях. По данным МАГАТЭ, на объекте в Натанзе повреждена установка по обогащению урана, зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов на иранском ядерном объекте в Фордо. На объекте в Исфахане пострадали здания, в которых велась переработка ядерных материалов.