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В Кремле оценили остановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Репутация агентства серьезно пострадала на фоне ударов США
Максим Цуланов
ALEX HALADA / TASS
ALEX HALADA / TASS

Решение о приостановке сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является следствием нападения на Иран, репутация агентства серьезно пострадала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло. Прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным. Конечно, скажем так, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало в этой ситуации, поэтому, безусловно, такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность», – сказал он.

Песков отметил при этом, что контакты США и Ирана продолжаются и Москва следит за ситуацией вокруг ударов по ядерным объектам. Представитель Кремля уточнил, что у России нет данных по состоянию иранских объектов: «Пока рано, пока нужно подождать, когда такие данные появятся».

25 июня парламентский комитет меджлиса Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Организации по атомной энергии Ирана с МАГАТЭ. Согласно инициативе, Иран сможет не устанавливать камеры на своих ядерных объектах, не пускать инспекции и не предоставлять отчеты в агентство.

Иранские законодатели считают, что МАГАТЭ, в частности генеральный секретарь организации Рафаэль Гросси, предоставляет ложные отчеты, а некоторые агенты совершают «шпионаж за ядерными объектами».

22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта в Иране – в Фордо, Нетанзе и Исфахане. Гросси официально сообщал о полученных повреждениях. По данным МАГАТЭ, на объекте в Натанзе повреждена установка по обогащению урана, зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов на иранском ядерном объекте в Фордо. На объекте в Исфахане пострадали здания, в которых велась переработка ядерных материалов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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