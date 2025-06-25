В Кремле оценили остановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Песков отметил при этом, что контакты США и Ирана продолжаются и Москва следит за ситуацией вокруг ударов по ядерным объектам. Представитель Кремля уточнил, что у России нет данных по состоянию иранских объектов: «Пока рано, пока нужно подождать, когда такие данные появятся».