Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Как заявил спикер меджлис Мухаммед Багер Калибаф, Организация по атомной энергии Ирана приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов, а мирная ядерная программа Ирана не будет продвигаться более быстрыми темпами.