Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭСотрудники агентства не смогут регулярно посещать страну для инспекций
Парламентский комитет меджлиса Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом сообщило агентство Mehr.
Как заявил спикер меджлис Мухаммед Багер Калибаф, Организация по атомной энергии Ирана приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов, а мирная ядерная программа Ирана не будет продвигаться более быстрыми темпами.
Иран, согласно проекту, сможет:
Не устанавливать камеры на своих ядерных объектах.
Не пускать инспекции.
Не предоставлять отчеты в агентство.
Правила будут действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех ядерных объектов.
Mehr со ссылкой на представителя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента передает, что также следует привлечь к ответственности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за «предоставление ложных отчетов, а также за шпионаж за ядерными объектами со стороны некоторых агентов».