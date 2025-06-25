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Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Сотрудники агентства не смогут регулярно посещать страну для инспекций
Ведомости

Парламентский комитет меджлиса Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом сообщило агентство Mehr.

Как заявил спикер меджлис Мухаммед Багер Калибаф, Организация по атомной энергии Ирана приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов, а мирная ядерная программа Ирана не будет продвигаться более быстрыми темпами.

Иран, согласно проекту, сможет:

  • Не устанавливать камеры на своих ядерных объектах.

  • Не пускать инспекции.

  • Не предоставлять отчеты в агентство.

Правила будут действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех ядерных объектов.

Mehr со ссылкой на представителя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента передает, что также следует привлечь к ответственности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за «предоставление ложных отчетов, а также за шпионаж за ядерными объектами со стороны некоторых агентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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