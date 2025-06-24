Кризис вокруг Ирана разрушает ядерное нераспространение

Напомнил экс-посол и о том, что срок последнего действующего соглашения о стратегической стабильности между США и Россией – СНВ-3 – подходит к концу в феврале 2026 г. и пока ничего взамен его не просматривается. При этом еще в феврале 2023 г. Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Президент России Владимир Путин тогда объяснял необходимость этого тем, что «нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты» (имелось в виду – в рамках положенных инспекций. – «Ведомости»). Договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов для каждой из сторон до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.