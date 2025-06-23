Гросси заявил о повреждении установки по обогащению урана на объекте в Натанзе

По его словам, агентство также зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на иранском ядерном объекте в Фордо. На объекте Исфахане пострадали здания, в которых велась переработка ядерных материалов. Гросси указал, что сейчас никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб под землей.