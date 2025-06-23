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Гросси заявил о повреждении установки по обогащению урана на объекте в Натанзе

Ведомости

На иранском ядерном объекте в Натанзе в результате атаки США повреждена установка по обогащению урана. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на открытии экстренного заседания совета управляющих агентства.

По его словам, агентство также зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на иранском ядерном объекте в Фордо. На объекте Исфахане пострадали здания, в которых велась переработка ядерных материалов. Гросси указал, что сейчас никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб под землей.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Это произошло после израильских ударов по иранским ядерным объектам и ликвидации ряда высокопоставленных военнослужащих. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы атаковали три основных ядерных объекта исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении всех ядерных объектов в Иране.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США должны получить ответ после американских ударов по иранским ядерным объектам.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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