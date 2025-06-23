Гросси заявил о повреждении установки по обогащению урана на объекте в Натанзе
На иранском ядерном объекте в Натанзе в результате атаки США повреждена установка по обогащению урана. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на открытии экстренного заседания совета управляющих агентства.
По его словам, агентство также зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на иранском ядерном объекте в Фордо. На объекте Исфахане пострадали здания, в которых велась переработка ядерных материалов. Гросси указал, что сейчас никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб под землей.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Это произошло после израильских ударов по иранским ядерным объектам и ликвидации ряда высокопоставленных военнослужащих. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы атаковали три основных ядерных объекта исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении всех ядерных объектов в Иране.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США должны получить ответ после американских ударов по иранским ядерным объектам.