Трамп вновь заявил об уничтожении ядерных объектов Ирана
«Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране. "Уничтожение" – точный термин!», – написал американский лидер.
По словам Трампа, наибольший ущерб был нанесен «намного ниже уровня земли». Удары попали «в яблочко», подчеркнул он.
22 июня США официально вступили в конфликт Ирана и Израиля. С американской стороны были нанесены удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США должны получить ответ после американских ударов по трем ядерным объектам Ирана.