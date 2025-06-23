Трамп вновь заявил об уничтожении ядерных объектов Ирана

22 июня США официально вступили в конфликт Ирана и Израиля. С американской стороны были нанесены удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана.