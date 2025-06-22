Иран обвинил МАГАТЭ в соучастии в ударе по ядерным объектам

В Организации по атомной энергии Ирана подтвердили удары США по ядерным объектам в Фордо, Нетанзе и Исфахане. В ведомстве обвинили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии и пособничестве. Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал КСИР.