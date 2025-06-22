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Иран обвинил МАГАТЭ в соучастии в ударе по ядерным объектам

Ведомости

В Организации по атомной энергии Ирана подтвердили удары США по ядерным объектам в Фордо, Нетанзе и Исфахане. В ведомстве обвинили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии и пособничестве. Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал КСИР.

«Это противозаконное действие, к сожалению, было совершено при безразличии и даже содействии МАГАТЭ», – говорится в сообщении.

В организации также заявили, что удары США нарушают нормы международного права, включая положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Reuters отмечает, что таким образом США напрямую втягиваются в конфликт, несмотря на его давние обещания избегать новых войн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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