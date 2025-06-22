Иран обвинил МАГАТЭ в соучастии в ударе по ядерным объектам
В Организации по атомной энергии Ирана подтвердили удары США по ядерным объектам в Фордо, Нетанзе и Исфахане. В ведомстве обвинили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии и пособничестве. Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал КСИР.
«Это противозаконное действие, к сожалению, было совершено при безразличии и даже содействии МАГАТЭ», – говорится в сообщении.
В организации также заявили, что удары США нарушают нормы международного права, включая положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Reuters отмечает, что таким образом США напрямую втягиваются в конфликт, несмотря на его давние обещания избегать новых войн.