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США потребовали от Ирана восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

Ведомости

Соединенные Штаты считают недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и призывают Тегеран немедленно возобновить выполнение своих обязательств. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге.

«Мы используем слово "недопустимо", говоря о том, что Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ», – подчеркнула Брюс.

Она добавила, что Вашингтон требует от исламской республики немедленного и полного восстановления взаимодействия с агентством. По словам представителя госдепа, соблюдение Ираном норм ядерного контроля является критически важным для международной безопасности.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции исламской республики утвердил его. Согласно проекту, Иран получает право не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ.

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