Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает Tasnim.
Согласно документу, сотрудникам МАГАТЭ будет запрещен въезд в Иран до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-ядерщиков страны.
25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции исламской республики утвердил его. Согласно проекту, Иран получает право не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ.
Вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи 28 июня сообщил, что Иран больше не будет предоставлять доступ генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам, также агентству не разрешается устанавливать камеры наблюдения на таких объектах. Он объяснил это решение обнаружением конфиденциальных данных об иранских объектах в документах, которые были получены от израильской стороны.