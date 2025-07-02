Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи 28 июня сообщил, что Иран больше не будет предоставлять доступ генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам, также агентству не разрешается устанавливать камеры наблюдения на таких объектах. Он объяснил это решение обнаружением конфиденциальных данных об иранских объектах в документах, которые были получены от израильской стороны.