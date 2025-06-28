Иран запретит доступ главе МАГАТЭ к своим ядерным объектам

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции Исламской Республики утвердил его. Согласно проекту, Иран получает право не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Сотрудничество с агентством, как уточнял парламент, приостановлено до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность ядерных объектов страны и более быстрое продвижение иранской мирной ядерной программы.