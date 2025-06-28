Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Иран запретит доступ главе МАГАТЭ к своим ядерным объектам

На этой неделе парламент страны одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с агентством
Ведомости

Иран больше не будет предоставлять доступ генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам, также агентству не разрешается устанавливать камеры наблюдения на таких объектах. Об этом сообщил вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи.

Вице-спикер объяснил это решение обнаружением конфиденциальных данных об иранских объектах в документах, которые были получены от израильской стороны.

«Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые ведутся Соединенными Штатами против иранской нации. Суть этой вражды не в ракетах или ядерной программе – она в народе Ирана», – приводит его заявление Mehr.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции Исламской Республики утвердил его. Согласно проекту, Иран получает право не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Сотрудничество с агентством, как уточнял парламент, приостановлено до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность ядерных объектов страны и более быстрое продвижение иранской мирной ядерной программы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных