Иран запретит доступ главе МАГАТЭ к своим ядерным объектам

Иран запретит доступ главе МАГАТЭ к своим ядерным объектамНа этой неделе парламент страны одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с агентством
Иран больше не будет предоставлять доступ генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам, также агентству не разрешается устанавливать камеры наблюдения на таких объектах. Об этом сообщил вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи.
Вице-спикер объяснил это решение обнаружением конфиденциальных данных об иранских объектах в документах, которые были получены от израильской стороны.
«Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые ведутся Соединенными Штатами против иранской нации. Суть этой вражды не в ракетах или ядерной программе – она в народе Ирана», – приводит его заявление Mehr.
25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции Исламской Республики утвердил его. Согласно проекту, Иран получает право не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Сотрудничество с агентством, как уточнял парламент, приостановлено до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность ядерных объектов страны и более быстрое продвижение иранской мирной ядерной программы.