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Арагчи: Иран продолжит взаимодействие с МАГАТЭ

Ведомости

Иран привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и продолжит взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

«Наше сотрудничество будет осуществляться через Высший совет национальной безопасности Ирана по очевидным причинам, связанным с безопасностью», – написал он в X.

Арагчи заявил, что Тегеран по-прежнему привержен ДНЯО и его Соглашению о гарантиях. Речь идет о договоренности по демонстрации мирного характера своей ядерной программы.

В июне Тегеран обвинил МАГАТЭ в бездействии и пособничестве ударам по ядерным объектам Ирана. Обвинение поступило после ударов США, совершенных 22 июня. Целями Вашингтона были ядерные объекты и бункеры Тегерана.

28 июня вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи объявил, что Иран больше не будет предоставлять доступ генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам, также агентству не разрешается устанавливать камеры наблюдения на таких объектах.

До этого, 25 июня, парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции Исламской Республики утвердил его.

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