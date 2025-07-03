Арагчи: Иран продолжит взаимодействие с МАГАТЭ

28 июня вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи объявил, что Иран больше не будет предоставлять доступ генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам, также агентству не разрешается устанавливать камеры наблюдения на таких объектах.