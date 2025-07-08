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Посольство РФ в США потребовало данные об экстрадированном из Польши россиянине

Ведомости

Посольство России в США направило в госдепартамент ноту с требованием предоставить сведения о гражданине России, экс-главе криптобиржи Wex Дмитрии Васильеве, который был экстрадирован из Польши. Он обвиняется в легализации преступных средств, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию.

В посольстве подчеркнули, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Васильева. Дипмиссия потребовала в самые краткие сроки предоставить информацию о местонахождении, состоянии здоровья и процессуальном статусе россиянина. Кроме того, посольство РФ просит обеспечить к нему допуск российских консульских сотрудников в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией 1964 г.

Васильев был арестован в Варшаве в сентябре 2021 г. На тот момент рассматривался вопрос об экстрадиции россиянина в Казахстан по линии Интерпола, где его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в сентябре 2018 г. Васильев ввел в заблуждение неназванного мужчину с помощью криптобиржи и похитил $20 000.

Тогда же сообщалось, что на Васильева заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае. Во всех государствах его обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex. По версии следствия в США, через нее украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.

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