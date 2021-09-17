Экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в Польше

На Васильева заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае, сообщала ВВС. Во всех странах его обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex. По версии следствия в США, через нее украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.