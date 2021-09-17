Экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в Польше
Бывший владелец и глава российской криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Варшаве, пишет польская газета Wyborcza. Васильев был помещен в СИЗО еще в августе, однако об этом стало известно только сейчас.
По данным источников издания, прокуратура страны рассматривает вопрос об экстрадиции Васильева в Казахстан по линии Интерпола. Там его обвиняют в мошенничестве. Как полагает следствие, в сентябре 2018 г. Васильев ввел в заблуждение неназванного мужчину с помощью криптобиржи и похитил $20 000.
Как сообщала ранее русская служба ВВС, 13 июля 2019 г. Васильев был задержан в Италии, его еще тогда должны были экстрадировать в Казахстан, однако через две недели суд отпустил его на свободу.
На Васильева заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае, сообщала ВВС. Во всех странах его обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex. По версии следствия в США, через нее украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.
Wex — крупнейшая русскоязычная биржа криптовалюты, которая работала с 2011 г. Торговать на ней перестали летом 2017 г. На момент краха биржа обладала активами в несколько сотен миллионов долларов.