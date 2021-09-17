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Экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в Польше

Ведомости

Бывший владелец и глава российской криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Варшаве, пишет польская газета Wyborcza. Васильев был помещен в СИЗО еще в августе, однако об этом стало известно только сейчас. 

По данным источников издания, прокуратура страны рассматривает вопрос об экстрадиции Васильева в Казахстан по линии Интерпола. Там его обвиняют в мошенничестве. Как полагает следствие, в сентябре 2018 г. Васильев ввел в заблуждение неназванного мужчину с помощью криптобиржи и похитил $20 000.

Как сообщала ранее русская служба ВВС, 13 июля 2019 г. Васильев был задержан в Италии, его еще тогда должны были экстрадировать в Казахстан, однако через две недели суд отпустил его на свободу. 

На Васильева заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае, сообщала ВВС. Во всех странах его обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex. По версии следствия в США, через нее украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.

Wex — крупнейшая русскоязычная биржа криптовалюты, которая работала с 2011 г. Торговать на ней перестали летом 2017 г. На момент краха биржа обладала активами в несколько сотен миллионов долларов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных