Путин уточнил порядок прохождения военной службы
Военнослужащие с гражданством других государств смогут выполнять задачи в период мобилизации, а не только в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Глава государства внес изменения в положение о порядке прохождения военной службы. В частности, согласно документу, если гражданин, проходивший военную службу по контракту, является высококвалифицированным специалистом и достиг предельного возраста пребывания на военной службе, то с ним может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ, органах Федеральной службы безопасности и органах госохраны.
12 июня был опубликован президентский указ, согласно которому военные СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации, фотографирования и медосвидетельствования до 2027 г. Меры приняты для укрепления стратегического партнерства России с другими странами СНГ. Вместе с военными без дактилоскопической регистрации смогут находиться их жены и дети.