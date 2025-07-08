Путин уточнил порядок прохождения военной службы

Глава государства внес изменения в положение о порядке прохождения военной службы. В частности, согласно документу, если гражданин, проходивший военную службу по контракту, является высококвалифицированным специалистом и достиг предельного возраста пребывания на военной службе, то с ним может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ, органах Федеральной службы безопасности и органах госохраны.