Мишустин назначил нового главу Росаккредитации

Вольвач родился в 1972 г. в Москве. Он окончил физический и юридический факультеты МГУ, а также Всероссийскую государственную налоговую академию. Его карьера началась в налоговых органах Москвы в 1998 г. Более двух десятилетий проработал в налоговой службе, занимая в 2019–2021 гг. пост заместителя руководителя ФНС. С марта 2021 г. Вольвач работал заместителем министра. Курировал сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ, с Абхазией и Южной Осетией.