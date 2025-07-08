Мишустин назначил нового главу Росаккредитации
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил нового руководителя Федеральной службы по аккредитации. Им стал Дмитрий Вольвач, ранее занимавший должность заместителя министра экономического развития. Предыдущий руководитель ведомства Назарий Скрыпник освобожден от должности по собственному желанию.
Вольвач родился в 1972 г. в Москве. Он окончил физический и юридический факультеты МГУ, а также Всероссийскую государственную налоговую академию. Его карьера началась в налоговых органах Москвы в 1998 г. Более двух десятилетий проработал в налоговой службе, занимая в 2019–2021 гг. пост заместителя руководителя ФНС. С марта 2021 г. Вольвач работал заместителем министра. Курировал сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ, с Абхазией и Южной Осетией.
Росаккредитация занимается формированием единой национальной системы аккредитации и осуществляет контроль за деятельностью аккредитованных лиц. Скрыпник возглавлял службу с апреля 2020 г.