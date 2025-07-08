МИД Украины создал управление недружественных стран
Министерство иностранных дел Украины объявило о создании новых структурных подразделений: управления по недружественным странам и управления НАТО. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Новое управление по недружественным странам будет заниматься не только Россией, но и другими государствами, которые, по мнению Киева, выступают ее союзниками или поддерживают ее действия. Глава МИДа подчеркнул, что работа нового подразделения будет направлена не на развитие двусторонних отношений, а на противодействие угрозам, исходящим от этих государств.
«Создаем в МИДе отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского союза и управление НАТО», – пояснил он.
Также в современной структуре МИДа будет департамент международной безопасности и обороны Украины вместо существовавшего давно департамента разоружения.
30 мая Сибига призвал мировое сообщество жестко ответить на «высокомерные» заявления России. Это произошло после того, как Москва в Совете Безопасности ООН заявила о готовности «продолжать и наращивать военную активность до тех пор, пока это необходимо». Он призывал союзников Украины незамедлительно отреагировать на «провокационное поведение» Москвы и усилить давление на нее как с политической, так и с экономической стороны.