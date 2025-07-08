МИД Украины создал управление недружественных стран

30 мая Сибига призвал мировое сообщество жестко ответить на «высокомерные» заявления России. Это произошло после того, как Москва в Совете Безопасности ООН заявила о готовности «продолжать и наращивать военную активность до тех пор, пока это необходимо». Он призывал союзников Украины незамедлительно отреагировать на «провокационное поведение» Москвы и усилить давление на нее как с политической, так и с экономической стороны.